Débarqué cet été avec le costume de maître du beau jeu, Peter Bosz a pourtant du mal à imposer sa patte sur son effectif. Treizième de Ligue 1 après avoir parcouru la moitié du chemin, l’OL est dans une situation délicate tout comme son technicien qui n’a plus beaucoup de temps devant lui…

« Il n’y a pas de coaches sur le marché qui aient la qualité de Peter Bosz. Donc on risque simplement de faire plus mal en cédant à la mode de changer de coach. […] Il n’y a aucune chance que Peter ne soit pas là jusqu’à fin février. Je nous laisse les deux mois de janvier et février pour revenir dans le championnat et peut-être la Coupe, si on a le bonheur de pouvoir la continuer. Peter est un très, très bon coach. Il continue de correspondre au profil du coach que l’on souhaite à l’OL« , a déclaré Jean-Michel Aulas dans les colonnes de L’Equipe.