L’option Cavani prend de plus en plus d’ampleur au FC Barcelone. Selon les informations de Sport, les dirigeants catalans souhaiteraient le signer cet hiver pour un prix modeste.

Il y a quelques jours les médias anglais ont rapporté qu’Edinson Cavani s’était proposé pour rejoindre librement le Barça l’été prochain à la fin de son contrat avec Manchester United. Mais selon les informations de Sport, les Blaugrana souhaiteraient que l’attaquant uruguayen rejoigne leurs rangs dès cet hiver, à condition que l’opération puisse être conclue pour un prix modeste, indique le média espagnol. Les Red Devils pourraient alors empocher quelques sous lors du mercato hivernal au lieu de laisser filer gratuitement le buteur de 34 ans six mois plus tard. D’autant plus qu’Edinson Cavani est complétement sorti de la rotation des attaquants après l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Sport indique que « tout pourrait être bouclé rapidement si les frères Glazer acceptent un prix minimum pour le départ de Cavani« .