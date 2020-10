Dans quelque instant, le Real Madrid entre dans sa campagne européenne avec un match face au Shakhtar Donetsk. Match à suivre sur Sport.fr.

Pour cette rencontre qui débutera à 18 h 55, les Madrilènes ne pourront pas compter sur leur buteur maison Karim Benzema laissé sur le banc par Zinedine Zidane. Pour ce match, le coach français va faire confiance à Luka Jovic accompagné de Rodrygo et Asensio. Sergio Ramos n’est pas-là non plus, c’est Eder Militão qui le remplace.