Latéral droit de l’Inter Milan, Achraf Hakimi ne jouera pas le premier match de Ligue des Champions ce mercredi.

C’est son club qui a sorti l’information ce mercredi. Achraf Hakimi est positif au coronavirus. Le polyvalent marocain ne sera donc pas de la partie pour l’entame de la Ligue des champions.

Hakimi est “totalement asymptomatique et suivra désormais les procédures énoncées dans le protocole de santé”, annonce l’Inter. dans un communiqué. Arrivé cet été en provenance du Borussia Dortmund, Hakimi s’est déjà imposé au sein du dispositif d’Antenio Conte. Il compte 2 passes décisives et un but en ce début de saison.

Steven Lavon / africa Top Sports