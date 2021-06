Ce mardi, l’AS Saint-Etienne était devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), afin de valider ses comptes. Après de nombreuses examinations la sentence est tombée, l’ASSE passe entre les mailles du filet.

On pouvait s’attendre au pire pour l’AS Saint-Etienne. Après plusieurs saisons délicates, des finances dans le dur et des propriétaires à la recherche de potentiels nouveaux acquéreurs, le passage devant la DNCG, le gendarme financier français, semblait être un obstacle bien difficile à franchir. Pourtant, le verdict a été rendu et aucune mesure n’a été prise à l’encontre des Verts tout comme l’OL, Clermont, Troyes ou Brest. La situation est plus compliquée pour l’Olympique de Marseille.

Soulagement pour les supporters de ce club historique qui peuvent désormais se projeter sur l’avenir et sur la saison prochaine.