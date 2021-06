Présent en conférence de presse pour la reprise de la saison, Bruno Génésio n’a pas manqué cette magnifique occasion de mettre la pression sur Eduardo Camavinga. En fin de contrat en juin 2022, la pépite bretonne est le dossier prioritaire du Stade Rennais.

Auteur d’une saison en demi teinte malgré 35 rencontres disputées en Ligue 1 cette saison, Eduardo Camavinga est la priorité du Stade Rennais. En fin de contrat en juin 2022, l’international français de 18 ans doit prendre une décision importante pour la suite de son avenir alors que plusieurs clubs sont à l’affût. Le Paris Saint-Germain mais aussi Manchester United sont bien présents. Néanmoins, les supporters rennais peuvent être rassurés, aucune offre concrète n’a encore été formulée.

Bruno Génésio : « On sait qu’il est dans une situation où il ne lui reste qu’un an de contrat ici, et on a déjà plusieurs fois souligné qu’on ne peut se permettre de rester dans cette situation-là concernant un joueur international comme lui. Ça fait partie d’une carrière d’avoir des décisions importantes à prendre, lui en a une très importante à prendre pour son avenir, et nous, le club, on a aussi nos intérêts à défendre. J’espère qu’on trouvera une solution qui satisfasse tout le monde. »