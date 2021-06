Toujours dans le viseur du Paris Saint-Germain, du Real Madrid ou encore de Manchester United, Eduardo Camavinga est toujours un joueur du Stade Rennais.

Interrogé sur le site officiel du club, le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice a confirmé que l’équipe n’avait, pour l’heure, reçu aucune offre pour son milieu de terrain international français. Pourtant, le PSG, le Real et Manchester United sont toujours à l’affût. « Une proposition du PSG, de Manchester United ou du Real Madrid ? Non. Il y a certainement des clubs qui veulent Eduardo, mais il a un prix également et il faudra aussi qu’il y ait un accord à ce niveau-là […] Je pense qu’Eduardo ne souhaitera pas partir libre de Rennes. Donc soit on trouvera un accord cet été avec un club, soit on trouvera une solution pour prolonger, » a confié l’ancien lyonnais sur la situation de son milieu de terrain.