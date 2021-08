L’élimination de l’AS Monaco en barrage de la Ligue des champions à déjà coûté une place à la Ligue 1 au classement d’indice UEFA.

Battus en prolongation par le Shakhtar Donetsk (3-2) hier soir, l’AS Monaco a laissé filer sa chance de disputer la phase de poules de la Ligue des champions. Les hommes de Niko Kovac se retrouvent donc aux côtés de l’Olympique Lyonnais et de l’Olympique de Marseille en Ligue Europa. Le LOSC et le PSG seront les deux seuls représentants de la France au plus haut niveau européen.

Mais cet échec de l’AS Monaco a également un impact sur l’indice UEFA de la France (43 498 points). Le Portugal (44 216 points) s’est en effet emparé de la cinquième place suite à la qualification de Benfica en barrages. Même qualification de Rennes, face à Rosenborg ce jeudi soir en Conférence League, n’y changera rien. Pour inverser la tendance, il faudra par exemple que le PSG de Lionel Messi et Neymar aille très loin en Ligue des Champions, son principal objectif de la saison. Lyon et Marseille devront aussi faire mieux que les clubs portugais en C3, sinon la France restera derrière le Portugal.