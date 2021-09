Alors que le mercato s’est terminé il y a une semaine, le Barça se retrouve dans l’impasse avec le jeune Riqui Puig.

D’après les informations de Marca, le jeune Riqui Puig se situe tout en haut de la liste des départs de Ronald Koeman. Laissé sur le banc pour les trois premiers matchs de la saison, le milieu de terrain de 22 ans n’entre pas dans les plans du Barça post-Messi. Le trio Busquets-de Jong-Pedri semble avoir les faveurs du coach néerlandais et en sortie de banc on retrouve quelques jeunes de l’académie comme Nico et Gavi, entrés en jeu face à Getafe (2-1).

Mais malgré un avenir bouché en Catalogne, Riqui Puig semble vouloir s’accrocher au FC Barcelone. C’est en tout cas ce qu’affirme Marca, qui explique que le club fait le forcing pour vendre l’Espagnol cet hiver. Reste à savoir désormais si Riqui Puig va changer d’avis et tenter de s’imposer dans un autre club ou s’il se contentera de regarder les matchs du Barça depuis le banc cette saison.