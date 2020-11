La sélection algérienne a été tenue en échec au Zimbabwe (2-2), mais a validé néanmoins son billet pour la Coupe d’Afrique des Nations 2021.

Les joueurs de Djamel Belmadi ont marqué par le joueur de Montpellier Andy Delort (34e) et celui de Manchester City Riyad Mahrez (38e). Mais le Zimbabwe est revenu par Knowledge Musona (43e) et Prince Dube (82e). Avec dix points, l’Algérie est néanmoins en tête du groupe H et désormais assurée de disputer la phase finale au Cameroun repoussée en janvier 2022, pour cause de coronavirus.