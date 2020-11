Houssem Aouar serait dans le radar de la Juventus. Alors que la vieille dame a déjà fait la cour au Français de 22 ans cet été, Sky Sports explique qu’elle devrait revenir à la charge cet hiver.

On prend les mêmes et on recommence. Memphis Depay vers le Barça, Houssem Aouar vers la Juve, où comme une odeur de déjà-vu. Déjà très demandées cet été, les stars de l’Olympique Lyonnais continuent à faire des envieux. Mais si Jean-Michel Aulas a réussi à conserver ses joueurs majeurs, il pourrait bien ne pas réitérer cet exploit en janvier. Si le Hollandais, en fin de contrat est toujours annoncé avec insistance à Barcelone, le milieu de terrain est, quant à lui, toujours dans les petits papiers de la Juventus.

Ainsi, selon Gianluca Di Marzio, journaliste et spécialiste mercato, les Bianconeri vont revenir à la charge cet hiver. « L’opération n’est peut-être que reportée à janvier étant donné que le Français est en tête de la shortlist du directeur sportif Fabio Paratici. » Toujours selon le journaliste de Sky Sport, la Juventus pourrait sacrifier Mattia De Sciglio, en prêt à Lyon, et Federico Bernardeschi pour récupérer le Français.