Tombeur de la Namibie (4-0) ce soir, l’Algérie se rapproche un peu plus du record de l’Italie (37 matchs sans défaite).

L’Algérie de Riyad Mahrez s’est offert une nouvelle victoire avec la manière ce mardi sur la pelouse de la Namibie. Grâce à un but de la star de Manchester City et une réalisation d’Aïssa Mandi les Fennecs sont rentré aux vestiaires avec deux buts d’avance. Ismaël Bennacer et Baghdad Bounedjah ont aggravé la marque en seconde période pour une victoire finale 4-0 de l’Algérie.

Grâce à ce succès, les hommes de Djamel Belmadi reprennent la tête du groupe A de qualification pour la Coupe du monde 2022 devant le Burkina Faso. Il poursuivent aussi leur série d’invincibilité et égalent le record de l’Argentine avec 31 matchs sans défaite.