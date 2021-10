Alors que son contrat arrive bientôt à expiration, Franck Kessié aurait refusé une nouvelle offre de prolongation de la part du Milan AC.

Grand artisan de l’énorme saison 2020/21 du Milan AC, Franck Kessié va quitter les Rossoneri l’été prochain à en croire la presse italienne. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport explique que les dirigeants Milanais ont fait une dernière offre de prolongation de contrat, de nouveau rejeté par l’Ivoirien et son entourage. Sauf retournement de situation, Kessié devrait donc quitter le Milan AC au terme de son contrat, en juin 2022.

Une opportunité en or pour quelques-unes des meilleures équipes d’Europe, qui surveillent le joueur de 24 ans depuis plus d’un an. C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain, de Manchester United ou encore du FC Barcelone. Le club catalan cherche à renforcer son entrejeu avec un milieu de terrain physique. Un profil qui manque cruellement à Ronald Koeman depuis le départ du jeune Ilaix Moriba et le transfert avorté de Georginio Wijnaldum lors du dernier mercato estival. Reste à savoir si Franck Kessié sera tenté par un petit tour en Catalogne.