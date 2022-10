Alors qu’il était sur le point de réussir son pari, Paul Pogba aurait rechuté. Touché à la cuisse, il pourrait définitivement faire ses adieux à la Coupe du Monde au Qatar.

De retour sur les terrains d’entraînement, Paul Pogba s’était lancé dans une véritable course contre-la-montre pour récupérer de sa blessure au genou et ainsi pouvoir disputer la prochaine Coupe du Monde qui débutera le 20 novembre prochain au Qatar. Un rêve proche d’être anéanti par une énième rechute. Selon les révélations faites par La Gazzetta dello Sport, le Français de 29 ans serait victime d’une blessure à la cuisse qui pourrait l’éloigner des terrains pour une dizaine de jours. Le staff médical de la Juventus Turin espérerait qu’elle n’ait été provoquée que par une « surcharge musculaire » liée à l’augmentation de la charge de travail. Paul Pogba ne devrait donc pas joueur le moindre match avant la trêve internationale causée par le Mondial. Une déconvenue qui pourrait définitivement mettre un terme à ses attentes alors que Didier Deschamps s’est récemment montré inflexible sur l’état physique des joueurs sélectionnés.

« C’est clair et net. Ça, je l’ai dit (…) Je ne me suis jamais embarqué avec un joueur blessé pour une grande compétition, même s’il y en a qui peuvent sortir des exemples de 2018 sur nos deux latéraux qui étaient Benjamin Mendy et Djibril Sidibé. Ils étaient guéris. Après, c’est une condition athlétique. Et entre le moment où j’ai fait la liste et ce qui aurait dû se passer qui ne s’est pas passé« , a récemment indiqué Didier Deschamps lors d’un entretien accordé à Brut.