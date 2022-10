Dans une interview accordée au journal anglais The Guardian, Ronaldo Nazário, a listé les meilleurs joueurs de l’histoire selon lui. Une réflexion dont ne fait pas partie Cristiano Ronaldo d’après lui…

D’abord interrogé sur qui était le meilleur Argentin de l’histoire entre Diego Maradona et Lionel Messi, R9 a répondu ainsi : « C’est injuste mais vous ne pouvez pas les classer, vous ne pouvez pas comparer les générations. Je pense qu’il y a un groupe de joueurs très spécial, là où se trouve Diego Maradona. , Messi, Cruyff, Beckenbauer, Pelé, Van Basten, Ronaldinho, dans lesquels je m’inclurais. »

Concernant l’absence de Cristiano Ronaldo, le Brésilien a répondu : « Les gens m’appellent le ‘vrai Ronaldo’, mais les autres n’étaient pas faux. Je ne suis pas le seul, d’autres viendront et seront meilleurs que moi, en tout. J’ai fait du mieux que j’ai pu et j’en fais actuellement d’autres importants. Je veux continuer à m’améliorer, mais en tant que footballeur, je ne peux rien faire d’autre. » Traité de jaloux sur les réseaux sociaux, R9 a poursuivi en parlant de Neymar.

« Si on ne parle que de football, je doute qu’il y ait quelqu’un qui ne l’adore pas. Sa vie privée transcende le football, mais ça ne m’intéresse pas. Neymar est audacieux, il a de la technique, de la variété de moyens, il est rapide, il marque des buts et il a de la personnalité. Vous pouvez comparer Neymar avec Messi et Cristiano Ronaldo, même s’ils viennent d’une autre planète. »