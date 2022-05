Selon la presse italienne et anglaise, l’AC Milan serait intéressé par l’acquisition de l’ailier de 27 ans de City, Raheem Sterling.

Il reste presque un mois avant la fin de la saison et les clubs commencent à penser à la saison prochaine. Une des rumeurs qui circulent en Italie et en Angleterre est celle d’un éventuel transfert de Raheem Sterling. L’ailier anglais de 27 ans termine sa septième saison à Manchester et selon la « Gazzetta dello Sport », Milan serait intéressé par l’acquisition de ses services. Le contrat de Sterling avec Manchester City expire en 2023 et, malgré le nombre de joueurs offensifs que Guardiola possède dans son équipe, Raheem est le joueur le plus utilisé par le coach catalan. Il est le deuxième meilleur buteur de l’équipe avec 14 buts, bien qu’il ne soit pas un attaquant.

En Angleterre, le Daily Mail rapporte que Sterling lui-même attend une éventuelle offre de renouvellement de la part de City avant de prendre une décision sur son avenir sportif. Avec une valeur marchande de 85 millions d’euros, Milan devrait « gratter » ses poches s’il veut miser sur l’ailier anglais cet été. Toutefois, l’optimisme milanais des dernières rumeurs qui font état de la possibilité d’un changement de propriétaire du Milan. Le fonds d’investissement Investcorp serait prêt à acheter le club rossoneri pour un montant proche d’un milliard d’euros. Avec l’arrivée des nouveaux propriétaires, les « tifosi » milanais auraient une bonne raison de rêver à l’arrivée de grands noms, dont celui de Sterling.