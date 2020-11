Après la victoire à San Siro contre l’AC Milan, 3-0, le Lille de Christophe Galtier, réalise un très bel exploit et permet à la France de redresser un peu la tête après une semaine terrible sur la scène européenne.

« Qu’on puisse gagner à Milan, oui je le pensais. A partir du moment où les joueurs décidaient de se surpasser, je savais qu’on en était capable. Après, l’emporter 3-0… Les joueurs se sont surpassés, c’était l’un des mots-clés de la causerie d’avant-match : se surpasser. Même si le premier quart d’heure a été difficile par rapport à ce qu’on avait mis en place. Ensuite, quand le match s’est ouvert, on a trouvé ce jeu. Sur un plan personnel, j’ai gagné des matches européens avec Saint-Etienne, mais évidemment battre le Milan, qui était sur une série incroyable d’invincibilité (aucune défaite depuis le 8 mars), c’est sûrement mon plus bel exploit personnel comme entraîneur. L’ambiance dans le vestiaire ? Beaucoup de bonheur, de joie, de chants. Les joueurs savaient que c’était un grand rendez-vous, ils l’ont bien saisi. Yusuf Yazici ? Quand vous faites un triplé, c’est que vous avez été exceptionnellement bon. Mais il a aussi eu beaucoup de volume dans le premier rideau défensif. Quant à Ibrahimovic, j’ai toujours plaisir à le voir, on s’est salué, et je lui ai dit qu’à 39 ans c’était encore un joueur décisif et important », a indiqué Galtier en conférence de presse.