Coup dur pour le Bayern Munich qui sera privé de son international français Benjamin Pavard pour le début de la saison.

Comme l’a révélé « Kicker », le latéral droit français s’est blessé lors d’un entraînement effectué ce mercredi et doit observer une période de repos entre trois et quatre semaines. Un vrai coup dur pour son club et son entraîneur Julian Nagelsmann qui va devoir faire un choix afin de trouver son futur remplaçant. Ce pourrait être l’ancien marseillais Bouna Sarr même s’il n’a pas convaincu durant la pré-saison. Le joueur polyvalent Joshua Kimmich, qui ne devrait pas tarder à renouveler son bail pourrait lui aussi occuper ce poste même s’il avait avoué préférer évoluer dans l’entrejeu… Le Bayern débute sa saison demain soir sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach.