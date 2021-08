Toujours à la recherche d’un joueur offensif pour conclure son mercato, l’Olympique de Marseille possède plusieurs pistes dont celle menant à Zinedine Ferhat.

Justement la star du Nïmes Olympique pourrait parfaitement s’intégrer dans le groupe et convenir aux attentes de Jorge Sampaoli. C’est du moins l’avis de Mamadou Niang, ancien buteur olympien. « Je pense qu’il y a pas mal de bons joueurs en France et Zinedine Ferhat en fait partie. Aujourd’hui il a fait ses preuves que ce soit en Ligue 2 ou il a fini meilleur passeur en battant le record de passes en Ligue 2. Il arrive en Ligue 1 et finit avec 10 passes décisives ce qui n’est pas rien dans ce championnat. Je pense que dans une équipe comme Marseille qui veut jouer sur tous les tableaux et qui a besoin d’un effectif qui soit conséquent et de qualité, c’est un joueur qui pourrait apporter beaucoup. Il peut joueur à trois postes différents, il est intelligent dans le jeu, techniquement il est assez bon et il sait faire la dernière passe. C’est un joueur qui connait aussi bien le championnat, donc pour moi c’est un joueur qui peut apporter beaucoup à l’OM. » A-t-il déclaré sur le plateau de « l’After foot. »