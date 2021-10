L’OM a bien tenté de faire venir Kevin Gameiro cet été. Mais le principal intéressé à gentiment décliné l’invitation. L’ancien parisien explique pourquoi.

« L’OM ? J’ai beaucoup discuté avec le président et le coach là-bas. On sait que c’est un contexte particulier, d’autant plus quand on est un ancien Parisien. C’était un choix plus personnel parce que je pense que les ambitions sont aussi très élevées là-bas. »