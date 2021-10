A quelques heures de la rencontre Atlético-Barça, annoncée comme décisive pour Ronald Koeman, le président catalan est intervenu.

Joan Laporta écarte l’hypothèse d’un limogeage dès ce soir de l’entraîneur néerlandais. « Ronald Koeman continuera à être manager du Barça. Il mérite de la confiance. Quand les blessés reviendront, nous aurons plus de marge. Koeman est un culé et une référence pour Barcelone. J’ai parlé avec lui, j’ai tiré mes conclusions. J’apprécie vraiment qu’il ait décidé d’être entraîneur du club à une époque de difficultés institutionnelles et sportives maximales. Il aurait pu avoir des moments de découragement, mais il a retrouvé ses esprits et maintenant que les blessés vont revenir il mérite cette confiance. Nous avons parlé. Nous n’avons pas une relation froide. Ce n’est pas vrai. C’est une bonne relation, sincère. C’est une bonne personne et je crois qu’il pense la même chose de moi. Nous essayons tous de faire en sorte que ça aille mieux », a déclaré le président du Barça.

La vérité est que le FC Barcelone n’a plus un sou en caisse et n’a donc pas les moyens de changer d’entraîneur. Mais la situation pourrait vite devenir intenable. Mercredi, le FC Barcelone a été humilié sur la pelouse du Benfica (3-0), en Ligue des champions. La liste des remplaçants pressentis de Koeman est connue, avec Xavi en top priorité.