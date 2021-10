Xavi :"Quand je vois Riqui, on peut voir toute l’école du Barça,que l’on aime tant.D’une certaine manière,cela nous rappelle ce football que nous avons vécu il y a des années.Cet ADN particulier de notre jeu et qui est si complexe à trouver chez certains joueurs. Et Riqui l’a" pic.twitter.com/elux4UdHP5