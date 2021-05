La LFP étudie depuis plusieurs jours le lancement de sa propre chaîne pour venir diffuser 80% de la Ligue 1 et 100% de la Ligue 2. Le même modèle que CFoot il y a quelques années.

C’est inquiétant. La LFP veut relancer sa chaîne sur le modèle de CFoot. Si le projet aboutit dans les prochaines semaines, 80 % de la Ligue 1 et 100 % de la Ligue 2 seraient diffusés sur la chaine de la LFP. Canal+, qui ne veut plus diffuser les petites affiches de la Ligue 1, conserverait deux affiches par journée pour 380 M€ par an. Le prix de la chaîne serait fixé à 10 ou 11 euros par mois. Seul point intéressant pour les fans de football. Le modèle économique pour les clubs français doit maintenant être négocié lors des AG de la LFP. Des recettes en moins pour les clubs de Ligue 1 et de la Ligue 2 qui vont devoir trouver des solutions de secours pour financer les dettes importantes.