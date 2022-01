Détonateur de la Juventus Turin, Federico Chiesa est un homme convoité. Courtisé par les plus grandes écuries européennes, la Juventus Turin pourrait être obligée de le céder en cas de mauvais résultats sportifs… et une non qualification en Ligue des Champions.

Recruté pour un peu plus de 50 millions d’euros en provenance de la Fiorentina, Federico Chiesa illumine les Bianconeri de son talent. Très performant avec la Squadra Azzurra, l’alier poursuit ses superbes prestations sous les couleurs de la Vieille Dame. Auteur de 4 buts et de 4 passes décisives en 18 rencontres disputées, l’Italien est le détonateur de la Juventus Turin. Touché par une rupture du ligament croisé, il est blessé et doit être éloigné des terrains jusqu’au 5 juin prochain. Une véritable perte pour Massimiliano Allegri. La sentence pourrait être catastrophique.

Selon les informations de TuttoMercatoWeb, une nouvelle écurie serait très intéressée par le profil de Federico Chiesa. L’Atlético de Madrid en aurait fait l’une de ses priorités pour l’avenir. Néanmoins, les Cochoneros ne serait prêt qu’à débourser une trentaine de millions pour s’attacher ses services. Une somme qui peut sembler dérisoire mais que la Juventus Turin pourrait être forcée d’accepter à l’issue de la saison. En effet, si les Bianconeri ne se qualifient pas en Ligue des Champions, les conséquences pourraient être terribles. La Vieille Dame se retrouverait alors dans l’obligation de céder sur le dossier Chiesa, plus grande valeur marchande au sein de son effectif.