Tenants du titre, l’Algérie n’est pas parvenu à poursuivre ses ambitions sur le continent en se faisant éliminer de manière précoce de la Coupe d’Afrique des Nations 2022. Un véritable échec qui doit permettre aux Fennecs de rebondir selon Riyad Mahrez.

Le couteau sous la gorge, l’Algérie n’a pu que s’incliner face à la Côte d’Ivoire, (1-3) ce jeudi. Une défaite aux lourdes conséquences et les Fennecs ont quitté la Coupe d’Afrique des Nations par la petite porte. Un véritable échec qu’analyse froidement Riyad Mahrez devant la presse. A 30 ans, l’ailier de Manchester City et leader de sa sélection, a tenu à assumer ses responsabilités.

« On n’a pas été au niveau, surtout ce match. Moi le premier. J’assume et je prends toutes les responsabilités. Ça fait partie du football. On gagne, on perd. On a tout donné. On ne peut rien faire de plus. Inchallah, on reviendra plus forts. On a eu du mal à rentrer dans le tournoi… On n’a pas gagné le premier match et ça nous a mis dans le dur. Le deuxième, on le perd et le troisième on a déjà presque la tête sous l’eau. Il faut qu’on relève la tête et qu’on reste soudés. Mais on gagne et on perd ensemble. On sait que les supporters algériens sont derrière nous et pour ceux qui ne sont pas derrière nous, ce n’est pas grave. Nous, on est soudés », a confié Riyad Marhez devant la presse à l’issue de la rencontre.