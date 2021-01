Distancée par le Milan AC en Serie A, la Juventus Turin ne devrait pas rester inactive sur le mercato hivernal. Les dirigeants pensent même à recruter un attaquant.

Selon les informations de « Tuttosport », le club turinois pense à plusieurs noms et parmi ces derniers revient celui d’Odsonne Édouard (22 ans) qui évolue actuellement en Ecosse au Celtic Glasgow. Sous contrat avec le champion d’Ecosse jusqu’en 2022, il réalise une grosse saison et représente notamment l’avenir du football français. Les dirigeants réclament même pas moins de 30 millions pour laisser partir l’ancien buteur du TFC et même du Paris Saint-Germain qui est également dans le viseur du Milan AC.

En cas d’échec dans ce dossier, la Juve garderait un oeil sur Arkadiusz Milik (26 ans) en fin de contrat en juin 2021 avec le Napoli ou encore Fernando Llorente (35 ans) qui lui est libre de tout contrat. Deux noms plus expérimentés et qui ont pour avantage de très bien connaître la Serie A contrairement à Odsonne Édouard qui n’a jamais évolué en Italie. Affaire à suivre…