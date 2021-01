Buteur contre Montpellier, Nemanja Radonjic n’arrive pas à s’imposer à l’Olympique de Marseille.

Pour le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, Nabil Djellit, ce joueur est une véritable arnaque pour l’Olympique de Marseille. « Il peut mettre un but de temps en temps. Ce n’est pas parce qu’il pousse un ballon dans le but que ça devient une plus-value pour l’OM depuis son arrivée. Je le considère comme une fraude… Radonjic n’avait pas marqué depuis le 5 février dernier… Et on va m’expliquer que c’est un crack. La dictature de l’instant« , a indiqué le chroniqueur de L’Equipe après avoir critiqué le joueur en début de saison.