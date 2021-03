Quelques minutes avant la belle victoire de la Juventus de Turin 3 buts à 1 face à Cagliari ce dimanche, Fabio Paratici est revenu sur l’avenir de sa star Cristiano Ronaldo.

Directeur sportif des Bianconeri, il a été Invité à réagir aux critiques subies par l’attaquant portugais après l’élimination contre le FC Porto en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Au micro de « Sky Italia », il précise que l’avenir du footballeur de 36 ans s’inscrivait de l’autre côté des Alpes, en réponse aux rumeurs d’un possible retour au Real Madrid.

« Cela me fait rire, jamais dans ma carrière je n’aurais pensé avoir à discuter de la valeur de Cristiano Ronaldo (…) Nous parlons d’un joueur qui en 2020 a marqué 41 buts en 38 matches avec la Juventus. Il est le meilleur buteur de Serie A, il a remporté 5 Ballons d’Or et j’ai arrêté de compter en Ligue des champions. Avec nous, il a déjà remporté de nombreux titres et c’est un privilège de l’avoir dans notre équipe. Nous nous accrochons à lui et en profitons autant que possible, nous sommes heureux de l’avoir avec nous. S’il représente l’avenir de la Juve ? Certainement. » A-t-il indiqué en écartant totalement la rumeur d’un possible retour dans la capitale espagnole. Le Portugais a d’ailleurs mis tout le monde d’accord avec un triplé face à l’équipe de Cagliari.