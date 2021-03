Pierre Ménès est revenu sur la défaite du Paris Saint-Germain face au FC Nantes 2 buts à 1 hier soir en match de clôture de la 29e journée de Ligue 1.

« Il faut croire que les Parisiens n’ont pas envie d’être champions de France cette année puisqu’ils ont perdu hier soir pour la septième fois de la saison, après un match sans queue ni tête. Alors OK, Paris menait 1-0 à la mi-temps sur un but de Draxler mais déjà, Nantes aurait pu ouvrir le score si le penalty évident pour la faute de Kimpembé sur Kolo Muani avait été accordé. Ce qui, de façon incompréhensible, n’a pas été le cas. (…) En deuxième période, le PSG qui n’avait pas montré grand chose à part une énorme possession de balle, a complètement déjoué. » A-t-il indiqué sur le plateau du CFC.

Avant de terminer et tailler en pièce les Parisiens : « Cette défaite est évidemment inadmissible pour Paris. Mais, selon les informations dont on dispose au moment où j’écris ce post, il semblerait que les joueurs parisiens aient été mis au courant à la mi-temps que deux d’entre eux avaient été cambriolés. (…) Cela n’enlève rien au mérite des Canaris, qui sont restés fidèles à leur tactique, n’ont absolument pas connu de coup de pompe physiquement et ont su se montrer efficaces. »