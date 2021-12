La 6e et dernière journée de la Ligue des champions dans le groupe H était hâletante. La Juventus s’est imposée 1-0 face au Suédois de Malmo, déjà éliminés de toutes compétitions européennes, tandis que Chelsea a été tenu en échec sur la pelouse du Zenit Saint-Pétersbourg (3-3).

Thomas Tuchel se consolera. En terminant deuxième du groupe, il évitera de retrouver le PSG dès les huitièmes de finale. Mais tout de même, c’est un coup rude pour le champion d’Europe en titre, au terme d’un match échevelé.

Zenit Saint-Pétersbourg – Chelsea : 3-3. Timo Werner ouvre la marque dès la 2e minute pour les Blues. Chelsea domine le début de match et semble se diriger vers une victoire tranquille. Mais le Zenit hausse son niveau de jeu et inverse la tendance. Claudinho égalise à la 36e, puis Azmoun donne l’avantage au club russe à la 41e. A la pause, Chelsea perd virtuellement la tête du groupe. Lukaku égalise à la 62e. Werner, encore lui, marque à la 85e minute ce qui semble être le but de la victoire… mais c’est sans compter la grande qualité du Zenit ce soir. Ozdoev inscrit le but du match nul à la 94e minute ! Le Zenit poursuivra son aventure européenne en Europa League.

Juventus – Malmö : 1-0. Moïse Kean a inscrit à la 18e minute de jeu l’unique but de cette rencontre insipide. Bien que menés au score, les Suédois se sont montrés incapables de réagir. La Juventus termine en tête du groupe… et pourra donc tirer le PSG !