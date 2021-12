En déplacement en Autriche pour la dernière journée de Ligue Europa pour affronter Sturm Graz à 18h45. Les Monégasques sont assurés de la première place du Groupe B. Ce match est donc sans en jeu mais Niko Kovac, l’entraineur de l’ASM, annonce que son équipe va jouer le match à fond.

« On va aligner une bonne équipe demain (jeudi), je vais changer quelques joueurs mais on aura une équipe forte. On verra selon le scénario, mais j’ai dans l’idée de faire si possible des remplacements dès la pause, car on a un match important dimanche (à Paris, en Ligue 1). Mais on est ici pour gagner, on n’est pas là pour faire du tourisme même si c’est une belle région. C’est un match européen, dans un groupe de niveau Ligue des champions. Il y a de l’argent en jeu, du prestige. Ce n’est pas un match amical, on joue contre Sturm Graz, une équipe compétitive qui est dans le haut du classement autrichien. C’est aussi l’occasion pour des jeunes de montrer leurs qualités. En Championnat, ils n’ont pas beaucoup joué mais là, ils peuvent avoir des minutes« , a déclaré le technicien croate en conférence de presse.