Il y a quelques jours Neymar, actuellement avec le Brésil où il participe aux éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde au Qatar, a donné une interview à DAZN où il a confié qu’il pourrait mettre un terme à sa carrière à l’issue du prochain mondial. Une déclaration que ne comprend pas Jérôme Rothen.

Neymar va t-il mettre un terme à sa carrière à l’issue de la coupe du monde 2022 ? Le numéro 10 du Paris Saint-Germain a évoqué cette possibilité dans une interview à DAZN. Ce Lundi, dans son émission Rothen S’enflamme, Jérôme Rothen ne comprend pas cette sortie médiatique et estime qu’elle est terrible pour le club de la capitale.

« Neymar est un joueur fabuleux quand il est en forme. Le problème, c’est qu’il est dans une mauvaise phase. Et là, c’est une déclaration terrible pour le PSG. Ça manque d’entrain, d’enthousiasme. Quand on lit entre les lignes, le PSG, il s’en fout. Il y a l’amour qu’il a le Brésil, pour essayer de gagner une Coupe du monde. Sa dernière chance, ce sera au Qatar dans un an. Mais l’ai envie de lui rappeler ses devoirs. Quand tu es un joueur de cette catégorie-là, que tu es la figure emblématique d’un club depuis plus de quatre ans, que tu as prolongé de cinq ans et que tu as décidé de donner la fin de ta carrière au PSG, tu ne peux pas déclarer ça », a réagit l’ancien numéro 25 du club de la capitale.