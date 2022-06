Sans pression, la Côte d’Ivoire a décroché sa première victoire ce soir face à la Zambie (3-1) en qualifications de la CAN 2023.

Pour la première de Jean-Louis Gasset sur le banc, la Côte d’Ivoire s’est offert un joli succès ce soir face à la Zambie (3-1). Qualifiés d’office pour la CAN 2023 en tant que pays organisateur, les Ivoiriens ont tout de même dû attendre la deuxième mi-temps pour ouvrir le score par l’intermédiaire de Serge Aurier (67′). Christian Kouamé a ensuite doublé la mise (77′). En toute fin de rencontre, Patson Daka a sauvé l’honneur pour les Zambiens (90’+4), après un troisième but ivoirien inscrit par Ibrahim Sangaré cinq minutes plus tôt (89′).

Après cette victoire, la Côte d’Ivoire se rendra au Lesotho le 9 juin prochain.