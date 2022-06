Après la défaite des Bleus ce soir face au Danemark (1-2), Guy Stéphan et Hugo Lloris se sont confié au micro de M6.

Guy Stéphan (adjoint de Didier Deschamps) : « On savait que l’équipe danoise était une bonne équipe, bien structurée. Sans chercher d’excuses, on arrive dans une fin de saison où les joueurs ont beaucoup joué, ils ont besoin de se régénérer. Malgré cela, je n’ai rien à leur reprocher. Ils ont fait ce qu’ils ont pu. Si la frappe de Kanté va dedans au lieu de toucher le poteau, ça peut peut être changer les choses. C’est un match où deux bonnes équipes se sont affrontées. Il y a eu des bons et des moins bons passages durant le match. On a besoin de beaucoup de fraîcheur pour s’exprimer, ce qu’on n’a pas eu aujourd’hui. Il y a un mauvais alignement sur les buts, ça arrive. Surtout quand le porteur du ballon n’est pas tout à fait cadré. C’est un axe de travail. »

Hugo Lloris (gardien de l’équipe de France) : « Il n’y a jamais de bons moments pour connaître la défaite. Maintenant, il faut que cela nous serve. On va continuer de travailler. Ce n’est pas agréable de démarrer par une défaite. Il y a un match lundi (en Croatie), il faut aller chercher des points. On est tombé face à une très bonne équipe, bien organisée. Le regret qu’on peut avoir, c’est qu’on a les situations pour mettre le deuxième. À la fin, si on ne peut pas gagner, il ne faut pas le perdre. On était tellement voué à l’attaque pour aller chercher ce deuxième but qu’il y avait des risques. »