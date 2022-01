Le ministère chinois des sports a interdit les tatouages aux footballeurs de la sélection nationale et prié ceux qui en ont de les « enlever ».

Au moment où le pouvoir communiste entend mettre un frein aux tendances jugées vulgaires, les joueurs de la sélection nationale chinoise de football ne pourront plus porter de tatouages. Le recrutement de sportifs tatoués est également proscrit dans tout le pays.

Les footballeurs de l’équipe nationale ont dorénavant « l’interdiction formelle d’avoir de nouveaux tatouages », a indiqué le ministère des sports chinois, invitant ceux qui en ont à les faire « enlever ». « En cas de circonstances particulières […] les tatouages devront être couverts » durant les entraînements et compétitions, a précisé le ministère.

La Chine tente ainsi ces derniers mois de reprendre en main sa jeunesse et d’imposer des valeurs viriles, par opposition à une décadence morale qui viendrait de l’étranger. Le régulateur de l’audiovisuel chinois a ainsi appelé ces derniers mois à établir des critères de beauté « corrects » et à bannir les hommes « efféminés » et les « influenceurs vulgaires ».