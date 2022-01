Nommé nouvel entraineur de l’AS Monaco en lieu et place de Niko Kovac, Philippe Clement s’est confié sur le niveau actuel de la Ligue 1 qu’il connaît un petit peu.

« Nous avons joué contre le PSG les deux dernières années en Ligue des Champions. A cause de ça, j’avais vu beaucoup de matches d’eux en L1. On travaille aussi avec le scouting et on avait vu qu’il y a beaucoup de joueurs intéressants ici pour jouer en belgique. C’est un championnat avec beaucoup de physique, d’engagement. Il n’y a pas bcp de choses différentes qu’en Belgique, mais le niveau est plus haut. » A précisé le nouveau coach de l’ASM en conférence de présentation.