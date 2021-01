Diffuseur officiel de la Ligue 1 et Ligue 2, la chaîne « Téléfoot » ne lâche pas son affaire. Cette dernière aurait même l’autorisation de diffuser la Ligue 1 et Ligue 2 jusqu’au 20 janvier au minimum.

Dans une lettre envoyée à ses abonnés, le groupe Mediapro et sa chaîne Téléfoot ont annoncé que la 20e journée de Ligue 1 serait belle et bien sur les canaux habituels. « Nous reviendrons prochainement vers vous pour vous tenir informé de la poursuite éventuelle du service TELEFOOT au-delà de cette date ainsi que des modalités de résiliation et de remboursement qui seront applicables pour la période courant entre la fin du service TELEFOOT et la date de fin de votre abonnement »; peut-on lire dans le mail envoyé par la chaîne.

Téléfoot va également co-diffuser avec Canal + le Trophée des champions entre le PSG et l’OM le 13 janvier prochain et diffusera aussi le match en retard de la 9e journée de Ligue 1 entre l’OM et Lens, le 20 janvier prochain.