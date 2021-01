Consultant à la télévision Sidney Govou pense que l’Olympique Lyonnais est en mesure de remporter le titre de champion de France en fin de saison et ainsi succéder au Paris Saint-Germain.

« À Lyon, il y a un vrai collectif depuis deux mois. Si l’OL garde cet état d’esprit, il peut être champion de France. Il peut être le Monaco d’il y a quatre ans, champion à la place de Paris. Quand on voit l’OL jouer actuellement, on se dit qu’il faut rêver en grand. En plus, Lyon est un des rares clubs où je ne vois pas un mercato ‘folklorique’, comme on peut l’entendre dans certains clubs. Tout a été bien géré à Lyon. On a l’impression que c’est le seul club où on ne parle pas de crise financière. L’OL est monté de manière à avoir les reins solides », a déclaré l’ancien buteur rhodanien dans les colonnes du Progrès.