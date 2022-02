À son arrivée au PSG en septembre 2017, la star du PSG avait participé à l’inauguration d’un city stade dans sa ville d’origine, à Bondy en région parisienne.

Accompagné de la maire Sylvine Thomassin, Mbappé avait eu l’agréable surprise de découvrir une large fresque peinte à son effigie, ainsi qu’un immense panneau sur lequel est représenté l’attaquant du PSG avec un maillot du club de la capitale sur les épaules avec comme légende : « Bondy, ville des possibles ».

Plus de quatre ans plus tard, cette très belle œuvre a été saccagée et vandalisée par des insultes et menaces à l’encontre du joueur et de la maire. « Mbappé tes mor » ou encore « Thomassin nique ta mère » pouvait-on lire.

La femme politique a réagi via un post Facebook : « Les attaques dont je suis l’objet sont déjà inacceptables et m’atteignent chaque jour en tant que femme, mère, personnalité politique. Mais quand on menace de mort quelqu’un qui n’a rien à voir avec la politique pour la seule raison qu’il est un de mes proches, c’est insupportable. Ces méthodes, en plus d’être lâches et médiocres, sont une nouvelle atteinte à la démocratie et démontrent le climat nauséabond entretenu par mes opposants depuis des mois. Cette fresque était un magnifique symbole, un appel à croire en ses rêves et toujours se battre pour les atteindre. Aujourd’hui, c’est aussi ce message d’espoir qui a été abîmé ».

The Kylian Mbappé mural in Bondy has been defaced with a colourful message for the local mayor. (📷 Le Parisien) pic.twitter.com/7sU7Ta3sSX — Get French Football News (@GFFN) January 11, 2022

