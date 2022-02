Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Valère Germain en profite pour régler ses comptes avec son ancien club et il n’est pas tendre avec le club olympien.

« Ça a été compliqué, tu vas à l’entrainement et tu sais que tu ne vas pas jouer le week-end. Il concernait beaucoup plus les titulaires (…) Les remplaçants n’étaient quasiment pas avec les titulaires. Je n’étais pas content, une fois je me suis un peu pris avec le préparateur physique de son staff. Même si tu ne veux pas faire de bruit, à un moment ça soule, » a expliqué le buteur montpelliérain qui garde une certaine amertume par rapport à la situation et son départ de la cité phocéenne. Une interview donnée sur « Oh My Goal. »