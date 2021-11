Déterminé à participer au Jeux Olympiques de Paris en 2024, Kylian Mbappé pose déjà problème aux dirigeants du Real Madrid.

Présent à la soirée Sport en Seine, à 1000 jours des Jeux, Kylian Mbappé a encore clamé haut et fort son intension de participer au Jeux Olympiques de Paris en 2024. « J’espère que je pourrai faire les Jeux au moins une fois dans ma vie. Je veux vivre les Jeux de Paris. Ils seront en France, ce sont ceux du centenaire à Paris. Ce n’est pas la plus grande compétition au niveau foot, mais il faut faire les Jeux dans sa carrière. C’est la chose que je veux réellement réaliser. Les JO de 2024 seront une priorité pour moi. Quitte à l’inclure dans mon contrat, je ne me gênerai pas. Je sais où je passerai une partie de mon été 2024 », a lancé la star du PSG.

Mais cette décision pourrait avoir de grosses répercussions sur son futur transfert au Real Madrid. Le quotidien madrilène AS explique notamment que le Français pourrait enchaîner les JO et l’Euro pendant l’été 2024. De quoi accroître les risques de blessure et assurément éloigner le début de sa préparation avant le début de la saison 2024-25. L’histoire de clause dans son contrat aurait également froissé les dirigeants Merengues, qui comptent bien boucler ce deal l’été prochain selon leurs conditions.

De là à imaginer que le PSG va s’engouffrer dans la brèche, il n’y a qu’un pas. Les dirigeants parisiens pourraient intégrer cette clause dans leur offre de prolongation. Affaire à suivre…