Spécialiste OM, Mathieu Grégoire est revenu sur le match de Ligue 1 hier après-midi face au FC Metz. Il pense que l’absence de Boubacar Kamara a été préjudiciable.

« Un Guendouzi orphelin de Kamara, d’ailleurs, le garant de l’équilibre, comme on le note avec Mourad Aerts à la machine à café du Vélodrome. L’OM a proposé une séquence moyenne entre les deux trêves : 5 matches nuls, deux victoires toutes compétitions confondues. Et surtout moins d’enthousiasme dans la création et d’efficacité dans la finition : huit buts marqués en sept matches, dont 4 contre l’ogre lorientais. D’un point de vue comptable, cela ne crée pas d’urgence en L1, loin de là. En Coupe d’Europe, où l’OM réussit paradoxalement des matches plus maîtrisés qu’en L1, c’est plus compliqué », a posté le journaliste sur Twitter. L’OM a été incapable de faire la différence contre une équipe qui joue maintien cette saison.