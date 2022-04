Formé aux Girondins de Bordeaux, ou il a découvert le monde professionnel, Jules Koundé continue de suivre les performances de son ancienne maison. Le défenseur de Séville regrette évidemment la situation du club, mais il croit au maintient.

« Je pense qu’ils ont les moyens de le faire. J’y crois. J’imagine surtout que dans ce genre de situation, c’est avant tout une question de mental. En effet, c’est l’équipe qui en veut le plus qui se maintient. En étant solidaires, mais aussi en mettant de l’agressivité et de l’engagement tout le long d’un match, comme ils ont pu le montrer en deuxième mi-temps face à Metz (3-1), ils vont accrocher des équipes et prendre des points. »

Koundé en a ensuite profité pour envoyer un message aux joueurs : « Simplement leur dire que j’ai confiance en eux pour tout donner et que si la victoire n’est jamais promise, quand une équipe y met tout son cœur, elle est souvent récompensée », a lancé Koundé pour le site officiel du FCGB.