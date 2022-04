Alors que sa carrière semble à l’arrêt, Houssem Aouar a accordé un entretien pour Libération. Dans celui-ci le milieu de terrain s’est confié sur le quotidien d’un footballeur et a avoué qu’il a joué la majeure partie de la saison dernière avec des douleurs.

« La saison passée, je joue quoi, deux matchs sans avoir mal ? Statistiquement, c’était correct mais je n’étais pas épanoui avec mon corps, je bloquais sur les accélérations.

J’avais mal. Pour me soigner vraiment, j’aurais dû arrêter longtemps. Donc, j’ai continué. Comme je jouais par intermittence, en rentrant et en sortant de l’équipe, on aurait pu le comprendre et se dire que je manquais de rythme », a avoué Aouar.