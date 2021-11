Dans un entretien accordé à France Football, Kevin De Bruyne a pointé du doigt la grande différence entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Un point de divergence fondamental qui trouve son origine dans la politique de recrutement des deux écuries.

« Chez Pep, ça veut dire : « Fonce, n’aie pas peur ! » Me concernant, ça donne : « Reçois le ballon entre les lignes et attaque la défense adverse ! » Mais, en gros, l’idée c’est vraiment : « Prenez des risques ! » Car, sinon, on ferait tourner le ballon pendant quatre-vingt-dix minutes et il ne se passerait pas grand-chose. Ici, à City, tout le monde attaque, tout le monde défend, tout le monde court. Le football a évolué, et moi avec. De toute façon, je n’ai pas eu le choix. Avec Guardiola, si tu renvoies l’image d’un mec qui ne veut pas courir parce que tu es ce gars créatif ou que sais-je, tu ne joues pas. C’est assez simple, en fait. Je pense qu’on a un groupe facile, dans lequel il n’y a pas ou peu de très gros caractère(s), ce qui est très important. Lorsque vous avez trop de caractériels, ça pose vite des problèmes. Ici, personne n’aime être sur le banc, mais tout le monde veut le meilleur pour City.«

« La cellule de recrutement recherche les meilleurs joueurs, mais se renseigne aussi sur votre vie personnelle, sur la manière dont vous vous comportez avec les autres. Ils savent créer un groupe. C’est un peu différent de ce qui se fait au PSG, par exemple, si l’on veut prendre un cas dans votre pays. C’est une autre philosophie. Attention, ça ne veut pas dire qu’ils vont faire moins bien que nous ! Mais c’est différent. Je crois que nous sommes chanceux d’évoluer au sein de ce City-là. » Une différence qui peut paraître claire et fondamentale mais qui ne veut pas dire qu’une des deux formations est meilleure que l’autre. Lors de la dernière confrontation entre les deux écuries, le Paris Saint-Germain est ressorti vainqueur de sa confrontation avec Manchester City, (2-0).