Présent en conférence de presse ce vendredi matin afin d’évoquer le déplacement dans la capitale ce samedi à partir de 18 heures face à la Lazio Rome, Massimiliano Allegri a donné la couleur avant cette rencontre.

Actuellement classé 8e de Serie A, à 14 points des leaders Naples (1e) et l’AC Milan (2e), la Vieille Dame est dans l’obligation de prendre des points. « En ce moment, nous devons agir, pas penser. Nous sommes à la traîne au classement, à quatre points de la quatrième place, et les commérages à ce sujet ne servent personne. Nous devons juste penser à chercher à nous améliorer lentement mais sûrement dans les phases offensives et défensives, ainsi que notre position en Championnat. » A-t-il révélé au médias avant le match face au club de la capitale.