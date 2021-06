L’attaquant de l’équipe de France Karim Benzema a répondu aux critiques juste après le match contre le Portugal et ce match nul (2-2) avec un doublé de l’attaquant du Real Madrid.

« Je ne baisse jamais les bras. Tout le monde attendait ce but. Ça me motivait à chaque fois sur tous les matchs. C’est clair qu’il y a une autre pression qu’en club parce que là, c’est tout un pays. Mais moi ça me motive à chaque fois pour donner plus. Sur le terrain, je reste le maximum concentré. J’ai mis deux buts. Le plus important c’est de gagner. Je suis un joueur qui a l’habitude d’avoir cette pression, mais en voyant les supporters ça m’a donné beaucoup de force », a indiqué l’attaquant.