Lors de France – Portugal, hier soir (2-2), on a vu les deux anciens partenaires du Real Madrid, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema très proches. L’attaquant des Bleus a livré les coulisses de leur discussion.

« Ça fait plaisir de le revoir, de toute façon le bout de chemin qu’on a fait ensemble… On a joué huit-neuf ans tous les deux au Real Madrid, on a marqué des buts, gagné des trophées. On a échangé, on s’est souhaité bonne chance pour la suite en club et en sélection et surtout de continuer à prendre du plaisir sur le terrain et continuer à faire la différence », a indiqué l’attaquant de l’équipe de France après la rencontre.