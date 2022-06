Boubacar Kamara, qui s’est récemment engagé avec Aston Villa, a privilégié sa carrière internationale en Bleu, non pas avec le Sénégal. Un choix qui a fait beaucoup parlé, alors que le quotidien L’Équipe assurait qu’il était en passe de rejoindre les Lions de la Teranga pour disputer la Coupe du monde 2022.

Mais aujourd’hui, Boubacar Kamara a mis les choses au clair. « Non, je n’ai jamais hésité par rapport au Sénégal. Certes, on m’a vu sur les réseaux sociaux avec un maillot du Sénégal, mais c’était durant la CAN, je les supportais car mon père est sénégalais. Une partie de moi est sénégalaise et j’étais très très content qu’ils gagnent. », a déclaré Kamara en conférence de presse.