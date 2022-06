L’AS Saint-Etienne a échoué dimanche soir dans sa quête du maintien pour rester en Ligue 1 la saison prochaine. Nommé en début d’année 2022 pour sauver le club de la relégation, Pascal Dupraz n’est pas parvenu à sauver l’équipe et il ne sera pas reconduit dans ses fonctions.

Aujourd’hui en Ligue 2, le club doit retrouver des couleurs et la direction forézienne est toutE proche de trouver un accord avec Laurent Battles pour relever ce nouveau défi. Comme l’affirme le journaliste de ‘l’Equipe’ Bernard Lions, l’AS Saint-Etienne devrait annoncer la nomination de Laurent Battles sous 24 heures. Il deviendra le nouvel entraîneur de l’ASSE et aura pour mission de faire remonter le club dans l’elite le plus rapidement possible. Les contours exacts de la composition de son staff technique doivent également être définis mais on se dirige vers un contrat de trois saisons sur le banc stéphanois.

Notons que l’arrivée de l’ancien coach de l’ESTAC devrait entraîner le départ de Julien Sablé qui a convenu d’un départ avec sa direction lors d’une réunion mercredi qui s’est tenue au siège des Verts. Sablé voit son contrat se terminé le 30 juin prochain.